Туристов из Антальи ночью привезли в Вильнюс вместо Москвы

«Наш самолет приземляется в Вильнюсе» – такая неожиданная новость ждала пассажиров рейса 2s 2001, летевшего накануне из Антальи в Москву. Борт Southwind совершил посадку в Прибалтике поздним вечером. В аэропорту он провел порядка полутора часов. После чего ближе к полуночи все же взял курс на Москву и в 01:15, к радости пассажиров, приземлился в Шереметьево.

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Подробности произошедшего не сообщаются. Однако наиболее реальная причина такой посадки, как считают люди, связанные с авиацией, – необходимость оказания помощи кому-то из находящихся на борту. В случае технических проблем рейс задержался бы в Литве на гораздо большее время.

Как рассказывают туристы, они попадали в похожие ситуации, когда приходилось вынужденно совершать посадки в странах, недружественно настроенных к РФ: «Нас 8 октября “Туркиши” в Варшаве посадили – тоже человеку плохо стало. Три часа просидели в аэропорту», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Сам Boeing 777, совершивший незапланированный вираж, исправен. Уже после описываемых событий без дополнительных посадок он выполнил обратный рейс Москва – Анталья с опозданием в пару часов. А сейчас снова летит в сторону российской столицы, постепенно устраняя возникшие в расписании веерные отставания – борт ждут всего на 40 минут позже запланированного.