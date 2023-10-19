В пустынном городе будущего построят «невидимый» отель

В футуристическом экогороде Неом в Саудовской Аравии представили проект трех отелей премиум-класса в новом регионе Лейджа. Одна из гостиниц будет «невидимой» благодаря полностью зеркальному фасаду, сообщает издание Dezeen.

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Лейджа — пятый регион экогорода Неом в пустынной долине у побережья Эйлатского залива. В каждой из трех представленных гостиниц будет по 40 комнат, они расположатся вдоль 400-метровых скал, нависающих над долиной.

Первый отель носит название Adventure, проектом здания занялся архитектор Крис ван Дейн. Гостиница представит собой ряд расположенных на склоне скалы помещений с террасами и бассейнами. Вторая гостиница Oasis итальянского архитектора Марио Кучинеллы внешним видом напоминает скалы. В ней планируется поместить смотровую площадку, сады, а также бассейн на крыше. Третья гостиница The Wellness Hotel Шона Киллы сольется с окружающей средой благодаря фасаду, выполненному из зеркала.

Отличительная особенность трех новых отелей — максимальное слияние с ландшафтом.

«В прошлом веке архитектура противоречила природе. Сейчас наша работа состоит в том, чтобы снова подружиться с ней», — заявил архитектор Кучинелла.