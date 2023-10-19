«Могло быть и лучше». Туристка — об отдыхе в Турции за 300 тысяч рублей
Россиянка отдохнула в Турции почти за 300 тысяч рублей и рассказала, что отдых ее не впечатлил. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».
Путешественница отметила, что шесть ночей в пятизвездочном отеле Фетхие в начале сентября обошлись ей в 270 тысяч рублей на двоих.
«Мне понравилось, но могло быть и лучше», — такой фразой описала она поездку.
Читательница сайта добавила, что специально выбрала отель, разделенный на взрослую и детскую зоны. По факту выяснилось, что это относилось только к территории гостиницы, в итоге шум постоянно мешал ей уснуть.
«Мне не удалось выспаться и отдохнуть от детского гама. В нашем номере со всех сторон были слышны крик и плач», — пожаловалась туристка.
Россиянка также возмутилась, что из-за большого количества людей на пляже и у бассейна ей ни разу за время отпуска не удалось занять два шезлонга рядом.
«Ну что за битвы за лежаки? Я же не в Лазаревское (микрорайон Сочи — прим. "Ленты.ру") приехала!» — написала она. Еще гостью разочаровало море. «Дно в этих местах преимущественно песчаное, но вход в море каменистый. Это значит, что прозрачной воды вы не увидите и что босиком купаться — тоже не вариант», — пояснила она.
При этом туристка высоко оценила качество уборки номеров, вкус и разнообразие блюд, контингент гостей.
«Было приятно слышать турецкую, английскую и немецкую речь. Удалось быстро переключиться на отдых», — заключила автор отзыва.