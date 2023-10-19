«Могло быть и лучше». Туристка — об отдыхе в Турции за 300 тысяч

«Ну что за битвы за лежаки? Я же не в Лазаревское (микрорайон Сочи — прим. "Ленты.ру") приехала!» — написала она. Еще гостью разочаровало море. «Дно в этих местах преимущественно песчаное, но вход в море каменистый. Это значит, что прозрачной воды вы не увидите и что босиком купаться — тоже не вариант», — пояснила она.