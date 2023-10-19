Спрос на туры в Египет резко сократился: причины

Россияне обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом говорит то, что спрос среди русских туристов в последнее время сократился на 30 %. Подробности о ситуации в Египте и на туристическом рынке рассказали в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».