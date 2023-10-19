Спрос на туры в Египет резко сократился: причины
Россияне обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом говорит то, что спрос среди русских туристов в последнее время сократился на 30 %. Подробности о ситуации в Египте и на туристическом рынке рассказали в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».
«Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на четыре процента», – отмечают в пресс-службе.
Кроме спроса, снизились и цены, на 25–31 %. В компании предполагают, что к падению стоимости туров и спроса в Египет привело начало конфликта в Израиле.
По информации представителей компании «Слетать.ру», 17 октября спрос и цена стабилизировались, передают РИА Новости.