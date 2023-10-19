Землетрясение магнитудой 4,1 произошло недалеко от Сан-Франциско

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории Калифорнии недалеко от Сан-Франциско. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

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Подземные толчки были зафиксированы в 16:29 по местному времени (в 19:29 по московскому). Очаг располагался на глубине в 10,8 километра. Эпицентр сейсмической активности пришелся на место, расположенное в 4,5 километрах к северо-востоку от Ислтона в Калифорнии.

Данных о возможных пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступало.