Город роскоши и богатства: достопримечательности Дубая, которые стоит посетить

Самое высокое здание в мире, самый роскошный отель на планете и даже самое большое золотое кольцо - знакомимся с достопримечательностями Дубая.

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Характеризующийся тем, что это один из самых очаровательных городов Азии и крупнейший в Арабских Эмиратах, в Дубае есть много интересных мест, которые стоит посетить. Город роскоши и богатства, в котором побито множество рекордов. Мы расскажем о самых важных местах, которые стоит увидеть при посещении Дубая. Для знакомства с ними вам понадобится как минимум три или четыре дня.

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Бурдж-Халифа

Самое высокое сооружение в мире высотой 828 метров, в котором также находятся самая высокая смотровая площадка, ночной клуб и ресторан.

Это колоссальное здание, названное в честь шейха и президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахаяна, расположено в центре Даунтауна, и вы можете добраться до него, сойдя на одноименной станции, вход через торговый центр Dubai Mall.

Бурдж-Халифа имеет две смотровые площадки: одну на 124 и 125 этажах, а другую на 148 этаже на высоте 555 метров. Неудивительно, что самый высокий - самый дорогой. Рекомендуем подняться на 124-й и 125-й этажи, так как виды практически одинаковы.

Лучшее время для посещения этой смотровой площадки - на закате, чтобы полюбоваться волшебным видом. Однако, стоит учитывать, что очереди здесь большие, поэтому вам придется приехать как минимум на два часа раньше.

Фонтаны Бурдж-Халифа

Одно из лучших занятий в Дубае - увидеть водное, световое и звуковое шоу фонтанов Бурдж-Халифаэ Шоу, которому может позавидовать шоу фонтанов в Белладжио, одном из лучших отелей Лас-Вегаса. Красота этого зрелища такова, что оно способствует превращению Дубая в один из самых красивых городов мира.

Поэтому, сойдя со смотровой площадки, рекомендуем подождать в стратегически важном месте у озера. Шоу проводится каждые 30 минут, и советуем вам посмотреть два шоу подряд, поскольку они никогда не бывают одинаковыми, и одно из двух всегда длиннее и лучше другого. Кроме того, на чередующихся шоу проецируются изображения Бурдж-Халифы.

Dubai Mall

С момента своего открытия в 2008 году Dubai Mall является крупнейшим и самым посещаемым торговым центром на планете, обязательным местом для посещения в Дубае, в котором расположено более 1200 магазинов, десятки кафе и ресторанов.

В торговом центре Dubai Mall также есть аквариум, «Золотой базар» с большим количеством ювелирных магазинов, олимпийский каток для катания на коньках и самый большой кинотеатр в мире.

Торговый центр настолько колоссален, что в нем есть несколько автоматов, на которых вы можете ввести нужный магазин или ресторан, и он укажет вам путь.

Из торгового центра Dubai Mall вы попадете к фонтанам, вершине Бурдж-Халифа (Смотровой площадке) и скульптуре Love Me, расположенной у одного из его входов.

Сук Аль Бахар

Название означает «Рынок моряков», - это красивый торговый центр в арабском стиле, в котором вы найдете эксклюзивные магазины.

Вы можете попасть в это место по пешеходной дорожке, которая начинается прямо у ворот торгового центра Dubai Mall и ведет к фонтанам Бурдж-Халифа. Рекомендуем посмотреть шоу фонтанов с подиума и, если вы можете себе это позволить, поужинать в Abd El Wahab, ресторане Bice Mare или в Jovee, откуда открывается вид на шоу.

Крылья Мексики (Wings of Mexico)

С ноября 2018 года одним из самых популярных мест в Дубае является «Крылья Мексики» - скульптуры, созданной Хорхе Марином. Она состоит из двух пернатых крыльев, между которыми туристы располагаются, чтобы сфотографироваться на фоне Бурдж-Халифа. Ее копии имеются в Лос-Анджелесе, Сингапуре, Мадриде, Берлине.

Музей будущего

Сойдя на остановке метро Emirate Tower, вы попадете в одно из последних дополнений к обязательным достопримечательностям Дубая - Музею будущего, открытого в ноябре 2022 года.

Это место, в котором с помощью виртуальной реальности, дополненной реальности и других технологий исследуется предсказуемая эволюция общества в ближайшие десятилетия.

Это оригинальное 7-этажное здание эллиптической формы без колонн, построенное из стали, куда солнечные лучи проникают через арабскую каллиграфию фасада, основанную на стихах правителя Дубая шейха Мохаммеда.

Dubai Frame

Расположенная в парке Забил, недалеко от станции метро Max, Dubai Frame - это большая фоторамка высотой 150 метров и шириной 105 метров, которая стала одной из самых важных туристических достопримечательностей Дубая.

В отеле Frame находится музей, в котором прошлое, настоящее и будущее ОАЭ представлены с помощью технологий и спецэффектов, а также смотровая площадка на высоте 150 метров с стометровой стеклянной дорожкой, с которой вы сможете насладиться лучшими панорамами, открывающимися в мире. Посмотрите в Дубае старый и новый районы.

Хороший вариант - подняться наверх до захода солнца, но, как и в случае со смотровой площадкой Бурдж-Халифа, очереди в это время суток могут занять до 120 минут.

Бурдж-аль-Араб

Burj al Arab - это отель, построенный на искусственном острове в 280 метрах от побережья, который считается самым роскошным отелем на планете, так как является единственным 7-звездочным.

Гостиничный комплекс в форме паруса высотой 321 метр, самый дешевый номер в котором стоит 1300 евро за ночь и на котором даже есть вертолетная площадка.

Чтобы полюбоваться впечатляющим лобби, самым высоким в мире на высоте 200 метров, необходимо забронировать столик в одном из его баров или ресторанов, таких как Sky Bar, Sahn Eddar или Indulgent Afternoon Tea, хотя предупреждаем, что они очень дорогие.

Лучший способ полюбоваться Бурдж-аль-Арабом - это Общественный пляж, один из лучших пляжей для посещения в Дубае. Чтобы добраться до этого места, не очень удобно пользоваться метро, поэтому лучше всего взять такси, которое намного дешевле, чем в других городах мира, из-за низкой цены на топливо.

Сук Мадинат Джумейра

Souk Madinat Jumeirah, расположенный рядом с Сук аль Бахар, является самым красивым торговым центром Дубая с прекрасной традиционной атмосферой. Здесь вы сможете насладиться его каналами, посетить более 70 магазинов и полюбоваться красивым изображением Бурдж-аль-Араб.

Miracle Garden

Каждый сезон, с началом зимы с октября по май, открывается Miracle Garden, самое популярное место в Дубае. Огромный сад площадью 72 000 квадратных метров с более чем 150 миллионами цветов, которым придают форму собачек, лошадок, танцовщиц. Даже есть точная копия самолета А380 авиакомпании Emirates. Множество персонажей и фигур, которые превращают этот фантастический мир в крупнейший в мире сад природных цветов.

Чтобы добраться до Miracle Garden, вы можете сесть на метро до станции Mall of Emirates, а затем проехать на автобусе 105 или такси.

Перепрыгнуть через пальму Джумеры

Самое захватывающее, динамичное и впечатляющее занятие в Дубае - это прыжок на парашюте через пальму Джумеры, самый известный набор искусственных островов на планете, изобилующий роскошными отелями и резиденциями. Виды на пальмовую рощу и Дубай уникальны.

Еще один способ полюбоваться пальмой Джумера - это посетить бар Sky в отеле Burj al Arab, со смотровой площадки бара The observatory в отеле Marriott Harbour Hotel & Suites или со смотровой площадки The View в The Palm, расположенной на высоте 240 метров над уровнем моря - панорамный вид на пальму на 360 градусов.

Дубай Марина

Один из самых крутых районов Дубая, который стоит посетить, - это, несомненно, Ла Марина. Это самый западный район города, в котором вы увидите очень мало местных жителей, изобилующий впечатляющими небоскребами и расположенный на искусственном острове, который пересекает канал протяженностью около 4 километров, до которого можно добраться на метро, сойдя на остановке Jumeirah Tower.

В этом районе вы сможете не только насладиться атмосферой баров, кафе и ресторанов, но и увидеть роскошные яхты и отели, посетить торговый центр Dubai Marina Mall, подняться на смотровую площадку бара observatory, расположенного на 52-м этаже отеля Marriott Harbour Hotel & Suites, увидеть башню Кайан, высота которой составляет 306 метров. и любопытный дизайн - это одно из самых оригинальных зданий на планете или возможность искупаться на пляже, одном из общественных пляжей, которые стоит посетить в Дубае.

Пляжи, которые стоит посетить в Дубае

Из числа общественных пляжей, которые вы можете посетить в Дубае, мы рекомендуем два:

Public Beach: Расположенный рядом с отелем Burj Al Arab, это один из самых красивых пляжей, которые стоит посетить в Дубае. Здесь есть все удобства, мелкий не совсем белый песок и кристально чистая бирюзово-голубая вода, которые сделают ваш пляжный день незабываемым. Кроме того, с этого места открывается потрясающий вид на отель.

The Beach: Это один из самых популярных общественных пляжей в городе, и ваше посещение - одно из самых важных занятий в Dubai Marina. Это песчаный пляж, окруженный небоскребами, такими как жилой комплекс Jumeirah Beach, потрясающая башня Кайан и отель Hilton с множеством удобств. С этого места вы также сможете полюбоваться Айн Дубай, самым высоким колесом обозрения на планете и пальмой Джумейра, которая находится в знаменитом отеле Atlantis.

Ain Dubai

Айн Дубай, что означает «Око Дубая», - еще одна достопримечательность города. Это самое высокое колесо обозрения в мире, и его высота составляет 250 метров.

Расположенный рядом с пляжем, в течение 38 минут из одной из его 48 кабинок вы сможете любоваться 360-градусным видом на пальму Джумейра, всё побережье и даже пустыню. Безусловно, это одна из лучших смотровых площадок для посещения Dubai Marina!

Аквапарк

Следующее место, которое стоит посетить в Дубае, - это Пальма Джумейра, а именно популярный отель Atlantis, один из лучших отелей Дубая. Речь идет об Aquaventure, одном из крупнейших аквапарков в мире.

В Aquaventure вы можете насладиться искусственными пляжами, зонами отдыха, шоу и захватывающими дух горками, разделенными на три башни; Башня Нептуна, Башня Посейдона и Башня Трайдента, среди которых рекомендуем Акваконду, самую широкую в мире водную горку, имитирующую змею, Poseidon's Revenge, где вас сбросят с высоты. вакуумная капсула и Odyssey of Terror - динамичная горка, на которой вы будете кричать, катаясь на поплавке вместе с четырьмя товарищами.

Должны предупредить,что помимо входных билетов, еда здесь дорогая, например, мороженое стоит около 15 евро. Кроме того, вы должны учитывать температуру воздуха: к примеру, при посещении аквапарка в конце декабря здесь довольно холодно.

Бур Дубай

Это один из старейших районов, где возник город, прежде чем он превратился в крупный мегаполис, которым он является сегодня.

Очень живописный район, где вы можете посетить музеи, базары и попробовать блюда местной кухни, до которого вы можете добраться, сойдя на станции метро Sharaf DG зеленой линии.

Самые известные достопримечательности, которые стоит посетить в этом районе Дубая:

Музей Дубая: Расположен в крепости Аль-Фахиди XIX века, одном из старейших зданий, которые стоит увидеть в Дубае. Здесь вы познакомитесь с историей города и поймете, каким был этот великий город до его развития.

Базар Бур Дубай: Это один из старейших в городе, где продаются сувениры, ткани, лампы и т.д.

Аль-Бастакия: Из-за своей красоты это одно из обязательных мест для посещения в Дубае. Переплетение переулков и традиционных домов перенесет вас в прошлое. Прежде чем отправиться в путь, рекомендуем остановиться в прекрасном Arabian Tea House.

Дом шейха Саида Аль Мактума: здание XIX века, в котором выставлены различные фотографии, рассказывающие об истории города.

Дейра

Еще один из самых живописных и древних районов Дубая, который стоит посетить, - Дейра. Район расположен на противоположном берегу канала Бур-Дубай-Крик, куда можно добраться на традиционной лодке, известной как “абрас”, или по зеленой ветке метро до остановки "Аль-Рас".

В Дейре находятся самые важные рынки Дубая, которые стоит посетить:

Золотой рынок, полный ювелирных магазинов, торгующих золотом, на котором вы можете увидеть Наджмат Тайба “Звезда Тайбы”, самое большое золотое кольцо в мире весом 64 кг и стоимостью три миллиона фунтов стерлингов.

Spice Souk, красивый и красочный базар, на котором продаются специи и парфюмерный базар.

Вы должны иметь в виду, что большую часть населения Дейры составляют иммигранты из Индии и Пакистана, в основном мужчины, поэтому, если вы девушка и путешествуете одна, вам может быть некомфортно. Вы также должны знать, что продавцы, особенно на Spice Souk, довольно тяжелые и могут вас утомить.

Что посмотреть в Дубае в пустыне

Одна из самых популярных экскурсий в Дубае - сафари по пустыне на 4Х4, но вы должны очень внимательно отнестись к тому, что у этой экскурсии есть свои плюсы и минусы:

вас заберут из отеля, и поездка займет около часа в зависимости от район города, в котором вы остановились.

Первая остановка, как и во время других экскурсий, например, в Египте, - это типичное место, где вам продадут другую экскурсию, носовой платок или любой другой сувенир.

Вторая остановка - в пустыне, где вы совершите небольшой динамичный спуск по дюнам продолжительностью около 10 минут и остановитесь для фотографирования.

Наконец, вы остановитесь в каком-нибудь ресторане. Вместе с десятками других туристов вам подадут барбекю на открытом воздухе, и вы станете свидетелями зрелища. Не забудьте куртку, потому что с заходом солнца в пустыне обычно бывает довольно “зябко”.

Это одно из главных занятий в Дубае, особенно если вы никогда не были в пустыне. Если вы хотите насладиться пустыней сполна, вы можете выбрать один из вариантов:

Сафари по пустыне с ужином и представлением;

Тур по Дубаю + сафари по пустыне;

Роскошное сафари и ночь в пустыне;

Сафари по пустыне;

Четырехместный тур по пустыне.

Другие торговые центры, которые стоит посетить в Дубае

Помимо торгового центра Dubai Mall, Souk al Bahar, Souk Madinat Jumeirah и Dubai Marina Mall, в Дубае есть и другие торговые центры, которые вы можете посетить:

Торговый центр Mall of the Emirates - второй по величине торговый центр в Дубае с более чем 560 магазинами и ресторанами, в котором самые маленькие могут весело провести время в небольшом парке развлечений Magic Planet, а также покататься на лыжах или сноуборде на катке Ski Dubai.

IBN Battuta Mall: Это крупнейший тематический торговый центр на планете, где вы найдете секции, расположенные в Андалусии, Тунисе, Египте, Персии, Индии и Китае, а также 50 ресторанов, 20 кинотеатров и 275 магазинов.

Абу-Даби

Самое важное место, которое стоит посетить недалеко от Дубая, - это Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. В этом роскошном городе вы можете посетить мечеть шейха Зайда, известную как Великая мечеть, одно из самых увлекательных сооружений в мире, которое перенесет вас в сказки “Тысячи и одной ночи”., набережную Корниш, знаменитые башни Etihad, отель Emirates Palace, самый дорогой в мире, а также тематические парки, такие как Ferrari World.

Где остановиться в Дубае

Лучший район для проживания в городе, хотя следует учитывать, что он и самый дорогой, - это центр города, где расположены некоторые из главных достопримечательностей Дубая, такие как Бурдж-Халифа.