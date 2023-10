Город роскоши и богатства: достопримечательности Дубая, которые стоит посетить

Бурдж-Халифа

Фонтаны Бурдж-Халифа

Dubai Mall

Из торгового центра Dubai Mall вы попадете к фонтанам, вершине Бурдж-Халифа (Смотровой площадке) и скульптуре Love Me, расположенной у одного из его входов.

Сук Аль Бахар

Крылья Мексики (Wings of Mexico)

Музей будущего

Dubai Frame

Бурдж-аль-Араб

Сук Мадинат Джумейра

Miracle Garden

Чтобы добраться до Miracle Garden, вы можете сесть на метро до станции Mall of Emirates, а затем проехать на автобусе 105 или такси.

Перепрыгнуть через пальму Джумеры

Еще один способ полюбоваться пальмой Джумера - это посетить бар Sky в отеле Burj al Arab, со смотровой площадки бара The observatory в отеле Marriott Harbour Hotel & Suites или со смотровой площадки The View в The Palm, расположенной на высоте 240 метров над уровнем моря - панорамный вид на пальму на 360 градусов.