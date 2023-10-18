В АТОР назвали отдых в ОАЭ и по направлениям Азии востребованным зимой
Туристы из России предпочитают в 2023 году отдыхать зимой в ОАЭ и по направлениям Юго-Восточной Азии, ко всему прочему, потенциал имеют города Турции. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
По словам эксперта, предпочтения по спросу на зимние направления среди россиян не отличаются от прошлогодних. Так, Объединенные Арабские Эмираты имеют самую большую «полетную программу» в зимние месяцы. При этом популярные места отдыха находятся в разной ценовой категории и отличаются по формату отдыха, что привлекает туристов.
«Безусловно, туристический поток диверсифицируется по всей этой стране: люди едут и в Абу-даби, и в Дубай, и в Рас-эль-Хайм, и в Шарджа, — сказал Мурадян. — На Ближнем Востоке, помимо ОАЭ, популярен Египет — именно эта страна доминирует в среднебюджетном, а не в ультрабюджетном, как раньше, сегменте».
В Юго-Восточной Азии лидером является Таиланд, в список стран по данному направлению входит и Шри-Ланка, добавил вице-президент АТОР. Он уточнил, что на турпоток в Таиланде не влияет увеличение правительством страны времени безвизового проживания на своей территории с 30 до 90 дней, а число отдыхающих россиян на Шри-Ланке будет расти «в связи с увеличением транзитных емкостей восточных перевозчиков».
«Безусловно, это уже не купальный сезон, но в Стамбуле и Анталье зимой сохраняется плюсовая температура, и там все так же есть что посмотреть, — продолжил Мурадян. — С точки зрения массовых направлений назвать больше нечего, но из СНГ я бы отметил Грузию, которая продолжает наращивать полетные программы, а также Узбекистан, Армению и Азербайджан».
Ранее специалист сообщил «Парламентской газете» о резком спросе на авиабилеты из Израиля в Россию. Подобное объясняется обострением палестино-израильского конфликта 7 октября. Зафиксировано повышение цен на некоторые рейсы до полутора тысяч долларов за билет, а поездки россиян на отдых в Израиль и вовсе отменены.