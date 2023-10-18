В АТОР назвали отдых в ОАЭ и по направлениям Азии востребованным зимой

Туристы из России предпочитают в 2023 году отдыхать зимой в ОАЭ и по направлениям Юго-Восточной Азии, ко всему прочему, потенциал имеют города Турции. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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По словам эксперта, предпочтения по спросу на зимние направления среди россиян не отличаются от прошлогодних. Так, Объединенные Арабские Эмираты имеют самую большую «полетную программу» в зимние месяцы. При этом популярные места отдыха находятся в разной ценовой категории и отличаются по формату отдыха, что привлекает туристов.

«Безусловно, туристический поток диверсифицируется по всей этой стране: люди едут и в Абу-даби, и в Дубай, и в Рас-эль-Хайм, и в Шарджа, — сказал Мурадян. — На Ближнем Востоке, помимо ОАЭ, популярен Египет — именно эта страна доминирует в среднебюджетном, а не в ультрабюджетном, как раньше, сегменте».

В Юго-Восточной Азии лидером является Таиланд, в список стран по данному направлению входит и Шри-Ланка, добавил вице-президент АТОР. Он уточнил, что на турпоток в Таиланде не влияет увеличение правительством страны времени безвизового проживания на своей территории с 30 до 90 дней, а число отдыхающих россиян на Шри-Ланке будет расти «в связи с увеличением транзитных емкостей восточных перевозчиков».

«Безусловно, это уже не купальный сезон, но в Стамбуле и Анталье зимой сохраняется плюсовая температура, и там все так же есть что посмотреть, — продолжил Мурадян. — С точки зрения массовых направлений назвать больше нечего, но из СНГ я бы отметил Грузию, которая продолжает наращивать полетные программы, а также Узбекистан, Армению и Азербайджан».