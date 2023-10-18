Названы самые популярные страны для отдыха в ноябре

Арабские Эмираты, Турция, Египет, Таиланд и Абхазия стали лидерами среди направлений, куда россияне планируют поехать на ноябрьские праздники. Об этом заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, пишет «Российская газета».