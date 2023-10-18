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Россияне назвали самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники

Арабские Эмираты, Турция, Египет, Таиланд и Абхазия стали лидерами среди направлений, куда россияне планируют поехать на ноябрьские праздники. Об этом заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, пишет «Российская газета».

Названы самые популярные страны для отдыха в ноябре
© Unsplash

Также популярностью пользуются Китай, Индия и Шри-Ланка.

Что касается стран СНГ, то, по данным аналитиков «Яндекс.Путешествий», рейтинг популярности направлений здесь традиционный: Армения, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.