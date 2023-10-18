Туристы в шоке от цен на туры в Индию: они выросли наполовину

Турагенты Екатеринбурга сообщили редакции TourDom.ru о существенно возросших ценах на туры в Гоа с прямым перелетом: «Наши туристы в шоке от прайсов. Приличные отели 4* скоро будут сравнимы с Мальдивами».

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Участники рынка вспоминают, что в прошлом году стоимость 11-дневного тура с вылетом из аэропорта Кольцово в ноябре начиналась от 140 тыс. руб. на двоих. Сейчас цена турпакета на 10 ночей с проживанием в бюджетном отеле 4* начинается от 220 тыс. руб. на двоих, в стоимость включены завтраки. В такую сумму, например, обойдется поездка в конце ноября в Adamo The Bellus (север Гоа).

«Смотрели с туристами Индию на конец ноября. На двоих за 300 тыс. особо приличного не выбрать. Качественные отели на юге штата Гоа, в Маджорде, например, обойдутся как минимум в 400», – говорит руководитель турагентства «Валенсия» Валентина Дмитриева.

В частности, за 390 тыс. руб. на двоих можно отдохнуть 11 дней в The Kenilworth Beach Resort & Spa 5* (Маджорда, 400 м до моря), если вылетать из Кольцово 21 ноября. Отдых в пятизвездочных Taj Exotica или в Holiday Inn Resort Goa на юге Гоа стоит еще дороже – от 620–630 тыс. руб. с завтраками.

Для сравнения, тур в Паттайю такой же продолжительности с вылетом из Екатеринбурга и размещением в 4* отеле можно забронировать по цене от 165 тыс. руб., на Пхукет – от 200. Отдых на тайском острове с размещением в качественной гостинице 3–4*, по словам представителей розницы, доступен за 250–300 тыс. руб.

Причина повышения прайсов по Индии – не только ослабление рубля, но и заметное сокращение прямой авиаперевозки. В зимнем сезоне – 2022/2023 рейсы по маршруту Екатеринбург – Гоа выполняли две авиакомпании – «Аэрофлот» и AZUR air. Сейчас в аэропорт Даболим из Кольцово тремя еженедельными рейсами летает лишь нацперевозчик.