Протесты в Турции: на курортах обстановка спокойная

Бурные протесты, которые прошли в Турции из-за трагедии в Газе, где погибло около 500 человек, туристических мест почти не коснулись. Как рассказала TourDom.ru работающая в Анталье турагент Мария Шекер, обстановка на курорте спокойная. «Погода отличная, температура +26, вода также очень теплая. Хоть и октябрь, но туристов много – загорают, купаются», – отметила Мария.

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По ее словам, во вторник вечером акция протеста прошла и в Анталье. Однако митинг получился не слишком многочисленным. Его провели на площади Республики недалеко от Старого города. Власти заранее согласовали время и место мероприятия и обо всем предупредили, поэтому туристов на акции практически не было. «Все прошло достаточно тихо. Те туристы, которые в этот день планировали поехать в центр города, решили этого не делать. И если какие-то отдыхающие случайно попали на этот митинг, то не почувствовали ничего, кроме небольшого дискомфорта. Полиция все четко контролировала», – добавила Мария Шекер.

Гораздо более масштабные акции прошли в других турецких городах – в Анкаре, Измире, Эрзуруме, Адане и др. Однако самым крупным получился протест возле Генерального консульства Израиля в Стамбуле. Там возмущенные турки буквально взяли в осаду диппредставительство ближневосточной страны и вели себя агрессивно. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ, а наутро здание консульства оградили металлическими конструкциями.