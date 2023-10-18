Какие направления открыты для петербуржцев на «зимовку»

Улетать зимовать в теплые страны любят многие жители Северной столицы не просто так, ведь именно с конца осени и до начала весны в городе на Неве не самая благоприятная погода. «ФедералПресс» рассказывает, в какие теплые направления лучше всего отправится из холодного Петербурга.

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Что говорят аналитики

Специалисты в области туризма проанализировали спрос на туры в самые разные уголки Земли и пришли к выводу, что жители Петербурга чаще всего улетают зимовать в Таиланд, Турцию, Индонезию, Израиль и Индию. Не удивительно, ведь для поездки в эти страны совершенно не нужна виза.

Кстати, наименьший интерес среди петербуржцев вызвали зимовки в Колумбии, Португалии, Тунисе, Малайзии и Танзании.

Цена вопроса

Самый главный фактор для выбора направления на зимовку – экономическая выгода. Обычно горожане улетают в те страны, где не так сильно ощущается инфляция, а также курс внутренней валюты страны благоприятен по отношению к нашему рублю.

Туристы пишут, что сейчас благоприятно зимовать в Турции. Стоимость авиабилета на взрослого человека в одну сторону составит от 11 до 13 тысяч рублей. Аренда квартиры 1+1 с хорошим ремонтом обойдется в 400⁠–500$ в зависимости от района. Кроме того, там на рынках в любое время года можно купить свежие и качественные фрукты и овощи.