Международный аэропорт Абу-Даби откроет один из крупнейших терминалов в ОАЭ

Международный аэропорт Абу-Даби с 1 ноября открывает терминал А, который значительно увеличит пропускную способность и укрепит позиции эмирата как крупного авиационного узла.

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Как рассказали в пресс-службе Abu Dhabi Media Office, переход авиакомпаний в терминал А пройдет в три этапа в течение 2 недель. Wizz Air Abu Dhabi и 15 других международных авиакомпаний начнут полеты из нового терминала 1 ноября. С 9 ноября авиакомпания Etihad Airways будет выполнять 16 ежедневных рейсов, а 14 ноября она вместе с Air Arabia Abu Dhabi и 10 другими авиакомпаниями начнет полноценную работу в новом терминале. К 14 ноября в терминал А в общей сложности перейдут 28 авиакомпаний.

Администрация уже провела испытания, проверив все системы, оборудование, персонал и процедуры в ключевых операционных зонах, таких как регистрация, багаж, досмотр и посадка на рейс.

В новом комплексе будут функционировать 35 тыс. кв. м торговых площадей, на которых разместятся 163 магазина и точки общественного питания.

Терминал А – один из крупнейших терминалов в ОАЭ, который, по планам властей, поможет укрепить позиции Абу-Даби как глобального центра туризма, бизнеса и развлечений. Терминал удвоит нынешнюю пропускную способность аэропорта в 20 млн человек и сможет принимать до 45 млн пассажиров в год.

Стоит отметить, что самый крупный аэропорт в ОАЭ расположен в Дубае – его пропускная способность составляет около 80 млн человек в год.