С какими скидками можно забронировать на зиму отели в России и за рубежом

Туроператоры рассказали, на какие направления в октябре есть скидки раннего бронирования на ноябрь и зиму.

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Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), на размещении можно сэкономить до 50%. Все зависит от выбранных дат и курорта.

Если говорить о поездках за границу, уже открыто раннее бронирование по таким странам, как Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Маврикий, Оман, Катар, горнолыжные курорты ближнего зарубежья и Европы.

Так, скидка на заезды на египетские курорты в зимнее время сейчас составляет до 20%. В ОАЭ можно купить тур по выгодной цене даже на новогодние туры. - по акции раннего бронирования отели делают скидки до 35-40%.

Отели в Омане или Катаре в октябре можно забронировать с дисконтом 20-40%, и на Кубе со скидкой до 35%. Сэкономить можно даже на Мальдивах: сейчас расположенные там отели предлагают скидки до 55%.

Что касается российских и белорусских курортов, например,забронировать прибрежные отели Краснодарского края на зимний сезон можно со скидкой 25%, загородные объекты в Подмосковье - дешевле в 20%, в Абхазии - с дисконтом 50-70% на декабрь (праздничных дат это не касается).