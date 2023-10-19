"Суточно.ру": цены на аренду жилья для туристов в Турции упали до 30%

Аренда жилья для туристов на популярных курортах Турции подешевела до 30% по сравнению с летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».

По данным компании, наибольшее снижение цен в октябре зафиксировано в Чамьюве — на 30% до ₽6,1 тыс. за сутки. Также существенно упали ставки в Кемере (-19% до ₽5,5 тыс.), Белеке (-18% до ₽6,5 тыс.) и Мерсине (-17% до ₽3,1 тыс.). В Кушадасы цены сократились на 8% до ₽4,9 тыс., в Авсалларе — на 5%, в Анталье — на 3%. Одновременно в Аланье отмечен рост на 8% до ₽5,5 тыс., в Стамбуле — на 5% до ₽5,2 тыс.