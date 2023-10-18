Туристов в Норвегии научили ходить по нужде в пакеты

На Лофотенских островах в этом сезоне активно пытались решить проблему человеческих экскрементов. Их на тропах, в кустах, на участках местных жителей, на кладбищах – вообще везде, где только можно, постоянно оставляли туристы. Винить их в этом, конечно же, стоит, но, справедливости ради, и туалетов на островах практически нет. Обслуживать их здесь тяжело, а строить прямо на пеших маршрутах вообще невозможно.

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После того как проблема набрала очень большие масштабы, власти решили запустить пилотный проект и стали предлагать каждому приезжающему на острова бесплатные пакеты для справления своей нужды. Это одноразовые, достаточно объемные емкости. Для удобства даже расставили информационные щиты, как их правильно использовать. А там все просто – освобождаете часть тела пониже поясницы от одежды, повязываете пакет на пояс – и вуаля. Все использованные емкости приезжие сбрасывают в специальные контейнеры. Пакеты не распространяют запах и более чем на 80% разлагаются, не загрязняя среду.

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После завершения высокого сезона специальная инспекция прогулялась по наиболее популярным туристическим маршрутам. По их подсчетам (методика не уточняется), количество зловонных следов пребывания туристов сократилось вдвое.

На Лофотенских островах результат считают успешным. Проект планируют продолжить и далее. А к одноразовым пакетам уже присматриваются в других природных местах Норвегии и Финляндии.

«Большинство людей отнеслось к пакетам положительно. Но некоторые по-прежнему думают, что человеческие экскременты – это биоразлагаемый продукт и испражняться можно, где захочешь. Надеюсь, что дальнейшая практика использования пакетов пробудит ответственность у людей», – говорит Оле-Якоб Квальшауг, директор национального парка Лофотодден. Также он заверил, что несколько новых туалетов в нацпарке они все-таки построят. Скорее всего, они будут располагаться возле парковок. А вот в пеший поход по-прежнему – только с пакетом.

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