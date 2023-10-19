Отели Турции переходят на зимние концепции

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Многие турецкие отели постепенно переходят на зимний режим работы. Редакция TourDom.ru выяснила, что изменится для туристов.

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В отеле Spice Hotel & Spa 5* (Белек) рассказали, что зимняя концепция подразумевает закрытие амфитеатра, а также некоторых ресторанов и баров, которые находятся за пределами основного здания. Туристов по-прежнему встретит главный ресторан с зеленой террасой и два – a la carte. Круглосуточно открыт лобби-бар, причем набор напитков в зимнее время не отличается от летнего и включает импортный алкоголь.

Постояльцев отеля ожидает soft-анимация, спортивные игры и другие активности. «Гости бесплатно смогут посещать крытый подогреваемый бассейн, хаммам и сауны, – говорит представитель. – В новогодний период будет действовать открытый подогреваемый аквапарк».

Adalya Elite Lara 5* в Анталье опубликовал ассортимент баров в зимней концепции. Помимо местных напитков, он включает импортные виски, водку, джин и ром.

В отеле уже подогревают открытый полуолимпийский бассейн. Водные горки доступны для туристов до 1 ноября, впрочем, если погодные условия позволят, их работу на неделю продлят. Представитель гостиницы сообщил в телеграм-канале, что в середине ноября разберут пирс и бар на пляже.

В Lara Barut Collection 5* зимняя концепция вступит в силу с декабря. Зимой гости смогут плавать лишь в одном из открытых бассейнов. Другие – полуолимпийский, детский и бассейн в форме лагуны – закроют. Что касается баров, они предложат туристам по-прежнему широкий выбор как локальных, так и импортных напитков. При этом график работы некоторых заведений администрация может менять в зависимости от погоды.