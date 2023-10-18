Индия и Китай впервые попали в топ стран, куда россияне поедут в ноябре

Бронирования перелетов по России составили почти 2/3 ото всех.

© runews24.ru

Аналитики из компании «Яндекс.Путешествия» представили RT свежие данные о предпочтениях российских туристов в плане ноябрьских путешествий. В 2023 году Индия, Китай, Таиланд и Турция оказались среди самых востребованных направлений для российских путешественников.

По данным исследования, в ноябре 2023 года авиаперелеты по России с 2 по 6 ноября составили 68,1% от всех бронирований. Этот показатель немного уменьшился по сравнению с прошлым годом (73,73% в 2022 году). Поездки в страны ближнего зарубежья, включая СНГ, также оставались популярными и составили 6,87% от всех бронирований, сохраняясь на уровне предыдущего года.

Однако наибольший рост спроса замечен на дальних зарубежных направлениях: за год доля бронирований авиабилетов на эти направления выросла на 5,63%. В 2022 году такие путешествия составили 19,41% от всех бронирований, в то время как в 2023 году этот показатель достиг 25,04%.

Важно отметить, что в текущем году список популярных направлений расширился. В рейтинге предпочтений российских туристов впервые появились Индия и Китай. Однако лидерами остаются Таиланд, Турция, ОАЭ, Индия, Китай и Сербия.

Среди направлений в страны СНГ, которые традиционно пользуются популярностью, остаются Армения, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.