Выяснилось, какие страны Юго-Восточной Азии будут популярны среди русских туристов этой зимой
В этот сезон россияне особенно активно покупают путевки в Юго-Восточную Азию, и наибольший интерес у туристов по-прежнему вызывает Таиланд, как сообщает АТОР.
Исходя из статистики, во временной промежуток с 1 января 2023 года по 5 октября 2023 года страну посетило более миллиона путешественников из России.
Спрос на туры в Таиланд зависит от обращения в конкретные компании, которые помогают с организацией путешествий. Однако процент заинтересованных в посещении азиатских стран именно зимой довольно высокий – от 50% до 90%. Спрос на эти направления уже побил цифры предыдущего года.
Скорее всего, лидирующие позиции Таиланда не сможет оспорить ни одна другая страна ЮВА, даже Китай. Однако свои позиции укрепляет Шри-Ланка. Процент брони путевок у разных туроператоров составляет в среднем 20-30% от общих продаж в азиатские страны в зимний сезон.
Но у Таиланда есть и второй конкурент – Индонезия. Прямых рейсов в страну пока нет, однако туроператоры все равно ожидают высокий интерес к этому направлению. По подсчетам экспертов, в этом году спрос на отдых в Индонезии побьет рекорды прошлого сезона.
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