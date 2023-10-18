Блогер предупредила о «нездоровом интересе» египтян к россиянкам

Тревел-блогер предупредила о «нездоровом интересе» египтян к российским туристкам
Египтяне испытывают нехватку женского внимания и проявляют чересчур повышенный интерес к российским туристкам. Об этом предупредила тревел-блогер Марина Ершова.
«Они настойчиво требуют номер телефона и социальные сети, чтобы потом предложить «поразвлечься». Они пишут абсурдные смс, умоляя девушку провести с ними страстную ночь. И главный абсурд в этой ситуации в том, что они даже не замечали, что я была со своим мужчиной», – рассказала Ершова.
По словам блогера, многие жители Египта своих женщин прячут дома, но на улицах им женского внимания не хватает. Поэтому они специально ищут в курортных городах россиянок ради курортных романов. Кроме того, они могут пользоваться их доверчивость. А если туристки сопротивляются, мужчины пытаются «принудить их к счастью» насильно.
Кроме того, добротой одиноких россиянок могут пользоваться и сотрудники отелей. Поэтому блогер порекомендовала женщинам не доверять незнакомцам и не гулять по египетским городам в одиночестве.