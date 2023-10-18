Блогер предупредила о «нездоровом интересе» египтян к россиянкам

«Они настойчиво требуют номер телефона и социальные сети, чтобы потом предложить «поразвлечься». Они пишут абсурдные смс, умоляя девушку провести с ними страстную ночь. И главный абсурд в этой ситуации в том, что они даже не замечали, что я была со своим мужчиной», – рассказала Ершова.