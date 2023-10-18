В Нидерландах самолет задержали на пять часов из-за комара

В Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар, пишет Mirror.

По данным СМИ, самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из Амстердама в Манчестер, уже находился на взлетно-посадочной полосе, когда пилота укусил комар. Пассажирка этого рейса рассказала, что сначала вылет просто задерживался, а потом к людям вышел пилот.