Самый зеленый город Китая ждет российских туристов

От Шанхая до города Ханьчжоу - рукой подать. Меньше часа на скоростном поезде от мегаполиса и вы попадаете в один из красивейших городов Поднебесной.

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Ханьчжоу - по китайским меркам город "средней руки" - население двенадцать миллионов человек. Бросается глаза, что эта милая провинция утопает в зелени.

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"На каждого жителя нашего города приходится восемнадцать деревьев", - с гордостью говорит гид Чжан Фэн Джи.

По-русски она называет себя Таня.

Таня - вытянула счастливый лотерейный билет у судьбы, окончив двадцать лет назад факультет русского языка местного университета.

"Русский язык попался мне случайно. Два бала не добрала для поступления на журналистику. Сейчас благодарю судьбу за это. Работы - куча! Заработок хороший. Россияне едут сюда потоком, у меня до января каждый день расписан, всего два выходных запланировано", - бойко говорит Таня о своем житье - бытье.

Ханьжчоу славится своим знаменитым на весь мир озером Сиху, которое считается частью нематериального наследия ЮНЕСКО.

Сиху - окружено парками, садами и пологими горами. Красота здесь необыкновенная. Здешние парки - образец китайского садово-паркового искусства, в них совершено императорская, полная умиротворения атмосфера. Тут можно гулять часами. Кажется, что чистейший, настоянный на ароматах цветов воздух, пьешь крупными глотками.

Часть озера- настоящий дом лотосов. Цветы "самого китайского" цветка здесь огромны. Они спокойно выдерживают годовалых детей.

По озеру рассекают прогулочные катера, катая благостных, никуда не спешащих туристов.

Ханьчжоу - административный центр провинции Чжэцзян. Которая считается одной из самых богатых в Китае. Здесь один из самых высоких уровней жизни в стране. Плодороднейшие земли в год дают по два урожая.

Особым добрым словом здесь вспоминают председателя КНР Си Цзиньпинь.

Си руководил провинцией Чжэцзян в начале 2000 годов, именно в годы его правления были приняты стратегически верные основы развития региона.

-Его дочь окончила школу в Ханьчжоу. Была очень скромной девочкой. Учителя ее до сих пор вспоминают с добром, - говорит китаянка Таня.

Ханьчжоу- кроме статуса неформальной культурной столицы КНР считается родиной всемирно известного интернет -магазина "АliExspress". Здесь находится его главный офис, его основатель Джек Ма-родился и вырос в Ханьчжоу.

Местных жителей в шутку называют "восточными евреями" за особое искусство торговаться. Торг в местных лавках и рынках сродни театральному искусству. Пять минут бурных эмоций и цену можно скинуть если не в половину, то на треть обязательно.

К слову, Москву и Ханьчжоу связывают прямые авиарейсы.

А "бархатная" осень здесь длится до самого декабря.

Справка "РГ"