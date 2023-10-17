Самые опасные мосты мира, которые пугают даже любителей экстрима

Любители пощекотать себе нервы находятся в постоянном поиске одновременно завораживающих и пугающих мест, где можно получить свою дозу адреналина.

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Особой популярностью среди туристов пользуются подвесные мосты, которые вселяют страх даже в местных жителей. “Рамблер” собрал подборку из леденящих кровь мостов со всего мира, которые могут напугать даже самого заядлого любителя экстрима.

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Подвесной мост Хуссаини, Пакистан

Его по праву называют одним из самых опасных мостов в мире. При строительстве Хуссаини специально использовали древесину, чтобы мост мог с легкостью выдержать сильные порывы ветра, которые отнюдь не редки в этой местности. Однако высокая влажность все же разрушает структуру веревок, они начинают гнить, поэтому находиться на мосту действительно небезопасно. Хуссаини несколько раз уже ломался из-за сильных ветров, но его восстанавливали. Местные жители посмеиваются над туристами, которые приезжают к мосту, чтобы пощекотать себе нервы. Они, в отличие от иностранцев, вынуждены регулярно пользоваться столь шаткой конструкцией.

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Висячий мост Охуэла, Мексика

Мост был построен еще в девятнадцатом веке. В то время он был инновационным, поскольку единым полотном простирался на 318 метров в длину. В начале двадцатого века мост использовали для перегона вагонеток из располагавшейся поблизости рудной шахты. На данный момент мост закрыт, но это не мешает туристам приезжать и смотреть на него со стороны. Местные власти запретили гулять по мосту, так как это действительно может повлечь за собой смерть туристов, ведь ему уже более ста лет.

Miryam Zarzar/commons.wikimedia.org

Канатный мост Каррик-а-Ред, Ирландия

Мост располагается в Северной Ирландии и по праву считается одной из главных достопримечательностей этой местности. К острову Каррик регулярно приезжают туристы и прогуливаются над бездной по веревочному мосту длиной в 20 метров. Местные говорят, что его построил рыбак, чтобы можно было с легкостью попасть на остров, однако он сделал только один канатный поручень, за который можно ухватиться, чтобы не свалиться в тридцатиметровую бездну. К счастью, сейчас поручни есть с обеих сторон моста.

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Подвесной мост в Гхасе, Непал

Непальские пастухи используют этот мост ежедневно, чтобы перегнать скот. Иногда приходится делать это несколько раз в день, поэтому местные жители уже давно привыкли пользоваться опасной конструкцией. Животным, которые боятся ступать на мост, иногда даже завязывают глаза. Конструкция моста довольно гибкая и узкая, из-за чего он постоянно качается при малейшем дуновении ветра.