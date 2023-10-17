В Кыргызстане отменили упрощенный въезд для иностранцев

Власти Кыргызстана отменили упрощенный въезд для иностранных граждан
Власти Кыргызстана отменили "visa-run", который позволяет иностранным гражданам выезжать из страны и заезжать обратно, "обнуляя" срок пребывания. Соответствующая информация приводится на официальном сайте Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.
Теперь лица, которые вправе находиться на территории страны без визы в течение 60 дней, смогут въехать в Кыргызстан только по истечении указанного срока. То же самое касается иностранцев, которым разрешено пребывать в стране в течение 90 дней без специального разрешения. Речь идет в том числе о гражданах России: согласно новым правилам, для них сроки будут исчисляться по принципу "90/180".
"Новые изменения отражают стремление Кабинета Министров Кыргызской Республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны", – говорится в сообщении МИДа.
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