В Кыргызстане отменили упрощенный въезд для иностранцев

Теперь лица, которые вправе находиться на территории страны без визы в течение 60 дней, смогут въехать в Кыргызстан только по истечении указанного срока. То же самое касается иностранцев, которым разрешено пребывать в стране в течение 90 дней без специального разрешения. Речь идет в том числе о гражданах России: согласно новым правилам, для них сроки будут исчисляться по принципу "90/180".