С 19 октября из Минвод в Тбилиси запустят прямые рейсы

Прямые рейсы из Минвод в Тбилиси запустят с 19 октября
Из международного аэропорта Минеральных Вод с 19 октября будет выполняться прямой рейс в Тбилиси. Обслуживать полеты в столицу Грузии будет авиакомпания «Азимут».
«Из аэропорта Минеральные Воды с 19 октября в Тбилиси можно будет добраться „на крыльях“ авиакомпании „Азимут“. Прямые рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам», — сообщается в телеграм-канале аэропорта Минвод.
Продажа билетов уже открыта. Отмечается, что стоимость авиабилетов в одном направлении начинается от 58 евро без учета дополнительно взимаемых сборов.