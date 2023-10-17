С 19 октября из Минвод в Тбилиси запустят прямые рейсы

«Из аэропорта Минеральные Воды с 19 октября в Тбилиси можно будет добраться „на крыльях“ авиакомпании „Азимут“. Прямые рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам», — сообщается в телеграм-канале аэропорта Минвод.