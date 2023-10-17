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Прямые рейсы из Минвод в Тбилиси запустят с 19 октября

Из международного аэропорта Минеральных Вод с 19 октября будет выполняться прямой рейс в Тбилиси. Обслуживать полеты в столицу Грузии будет авиакомпания «Азимут».

С 19 октября из Минвод в Тбилиси запустят прямые рейсы
© Unsplash

«Из аэропорта Минеральные Воды с 19 октября в Тбилиси можно будет добраться „на крыльях“ авиакомпании „Азимут“. Прямые рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам», — сообщается в телеграм-канале аэропорта Минвод.

Продажа билетов уже открыта. Отмечается, что стоимость авиабилетов в одном направлении начинается от 58 евро без учета дополнительно взимаемых сборов.