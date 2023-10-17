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Число авиарейсов Royal Air Maroc из Домодедово в Касабланку увеличили до четырех раз в неделю

Авиакомпания Royal Air Maroc с 17 октября увеличивает частоту рейсов из аэропорта Домодедово в Касабланку до четырех раз в неделю, сообщили в пресс-службе российской авиагавани.

Число авиарейсов Royal Air Maroc из Домодедово в Касабланку увеличили
© Unsplash

«Национальная авиакомпания Марокко – Royal Air Maroc – увеличивает частоту полетов из Московского аэропорта Домодедово в Касабланку. С 17 октября перевозчик начнет выполнять рейсы из DME в крупнейший город Марокко четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, средам и пятницам», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в расписании вылет из воздушной гавани назначен на 7:35, прилет – 6:35. Полеты осуществляются на Boeing 737.