Число авиарейсов Royal Air Maroc из Домодедово в Касабланку увеличили до четырех раз в неделю
Авиакомпания Royal Air Maroc с 17 октября увеличивает частоту рейсов из аэропорта Домодедово в Касабланку до четырех раз в неделю, сообщили в пресс-службе российской авиагавани.
«Национальная авиакомпания Марокко – Royal Air Maroc – увеличивает частоту полетов из Московского аэропорта Домодедово в Касабланку. С 17 октября перевозчик начнет выполнять рейсы из DME в крупнейший город Марокко четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, средам и пятницам», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в расписании вылет из воздушной гавани назначен на 7:35, прилет – 6:35. Полеты осуществляются на Boeing 737.