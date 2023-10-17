Число авиарейсов Royal Air Maroc из Домодедово в Касабланку увеличили

«Национальная авиакомпания Марокко – Royal Air Maroc – увеличивает частоту полетов из Московского аэропорта Домодедово в Касабланку. С 17 октября перевозчик начнет выполнять рейсы из DME в крупнейший город Марокко четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, средам и пятницам», – говорится в сообщении.