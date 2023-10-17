Стало известно о планах россиян на Новый год

Пять процентов россиян планируют провести новогодние праздники за границей. Об этом со ссылкой на данные соответствующего опроса SuperJob пишет РБК.

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Подавляющее большинство сограждан — около 33 процентов респондентов — решили провести новогодние каникулы дома.

Среди тех, кто собирается провести новогодние праздники не дома, 3 процента будут путешествовать по России. Многие выбрали такие направления, как Санкт-Петербург, Москва и Казань. Лишь 2 процента поедут за границу (Таиланд, Египет и ОАЭ).

9 процентов участников опроса сказали, что поедут на Новый год на дачу или в деревню, в гости пойдут 6 процентов россиян. 16 процентов респондентов ответили, что будут работать в новогодние каникулы.