Сколько стоят пакетные туры на Новый год 2023-2024

Генеральный директор туроператора FUN&SUN, Владимир Рубцов, сообщил «Вестнику АТОР» о том, что несмотря на то, что некоторые туристы уже стали бронировать путевки на следующее лето, их количество пока не так велико, пишет Центральная Служба Новостей.

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По информации Рубцова, FUN&SUN наблюдает увеличение продаж турпакетов на ноябрь по сравнению с 2022 годом на 32%. Он также указал на наибольший спрос на направления, такие как Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия, при этом отметив, что Шри-Ланка стала пятым по популярности зарубежным направлением.

Владимир Рубцов также предположил рост спроса на российские курорты в ноябре, особенно в таких местах как Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и Кавминводы. Несмотря на ограниченное количество мест в тайских отелях, благодаря партнерству с местными компаниями, туристы будут иметь возможность бронировать популярные отели Королевства.

Он также предоставил информацию о средних ценах на новогодние турпакеты на двоих в различных популярных направлениях, среди которых лидируют ОАЭ, Таиланд, Россия, Шри-Ланка, Египет и Турция.