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Сколько стоят пакетные туры на Новый год 2023-2024

Генеральный директор туроператора FUN&SUN, Владимир Рубцов, сообщил «Вестнику АТОР» о том, что несмотря на то, что некоторые туристы уже стали бронировать путевки на следующее лето, их количество пока не так велико, пишет Центральная Служба Новостей.

Сколько стоят пакетные туры на Новый год 2023-2024
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По информации Рубцова, FUN&SUN наблюдает увеличение продаж турпакетов на ноябрь по сравнению с 2022 годом на 32%. Он также указал на наибольший спрос на направления, такие как Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия, при этом отметив, что Шри-Ланка стала пятым по популярности зарубежным направлением.

Владимир Рубцов также предположил рост спроса на российские курорты в ноябре, особенно в таких местах как Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и Кавминводы. Несмотря на ограниченное количество мест в тайских отелях, благодаря партнерству с местными компаниями, туристы будут иметь возможность бронировать популярные отели Королевства.

Он также предоставил информацию о средних ценах на новогодние турпакеты на двоих в различных популярных направлениях, среди которых лидируют ОАЭ, Таиланд, Россия, Шри-Ланка, Египет и Турция.

Глава также отметил, что FUN&SUN начал принимать ранние бронирования на лето 2024 года еще в 2023 году. Текущие показатели бронирования уже в 2,6 раза выше показателей прошлого года. Он рекомендовал бронировать туры сейчас, чтобы воспользоваться специальными условиями, в том числе первым взносом в размере 10% от стоимости.