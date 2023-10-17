Сколько стоит тур в Китай и что изменилось за три года

«Сбор на остановке «Гайдамак» в 03:30». Наверное, эти слова знакомы многим приморцам. И вот спустя три года после пандемии мы вновь можем спокойно отправиться в приграничный Китай на несколько дней.

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Если раньше в Поднебесную ездили, чтобы просто сходить на массаж, отведать местной кухни и выпить пива, то сейчас такая поездка уже не кажется дешевой.

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Что изменилось за это время и как встречают китайцы русских в Хуньчуне – в материале «ФедералПресс».

Отправляемся в Китай

Время выезда из Владивостока спустя три года остается прежним. Первые автобусы отходят от остановки «Гайдамак» в 03:30. Время выезда зависит от туристической компании, которая занимается поездкой. Когда все туристы в автобусе, руководители проводят небольшой инструктаж, после чего гасится свет и можно еще немного вздремнуть. Впереди нас ждет две остановки – в Барабаше и Краскино. И вот спустя почти 4 часа мы подъезжаем к русской границе. За три года здесь так ничего не изменилось, только идет строительство нового пункта недалеко от старого.

Пройдя все необходимые процедуры, вновь садимся в автобус и выдвигаемся уже на китайскую границу. Здесь нас уже встречают позолоченные огромные уличные фонари, яркие ворота и сам пункт пропуска, похожий на дворец.

Напомним, что попасть в Поднебесную сейчас можно двумя способами – по спискам и визам.

Наш автобус проходит досмотр вторым, но именно нам выпал шанс в этот день сдавать тесты на коронавирус. Очередь движется очень быстро, а туристы не задерживаются в кабинете больше двух минут – врачи берут мазок и сразу же пропускают. После сдаем отпечатки пальцев, ставим печати в паспорта и вот мы уже в Китае.

Дальше автобус развозит туристов по гостиницам, куда при желании можно отправиться и самостоятельно – на такси.

Гостиницы в Хуньчуне

Спустя три года гостиницы в Хуньчуне продолжают возобновлять свою работу. Минимальная стоимость номера на человека в сутки – 80 юаней, максимальная – 150. Стоит отметить, что если вы едете в Китай один, то есть большая вероятность, что к вам подселят соседа.

Из нововведений – завтраки. Теперь они включены в стоимость всех гостиниц.

Что касается номеров, то во многих гостиницах сделан ремонт, заменена мебель. Видно, что по туристам здесь соскучились и ждали.

Сколько стоит съездить в Поднебесную

Наверное, многие приморцы помнят дешевые путевки в приграничные китайские города. Сейчас ситуация иная, и даже отдых на 4 дня 3 ночи может влететь в копеечку. Давайте посчитаем примерную стоимость путевок, а также проживания в гостинице и обратной дороги.

Средняя цена билетов из Владивостока в Хуньчунь – 4500 рублей на человека (зависит от туркомпании и перевозчика). Мы жили в гостинице, стоимость которой составляла 150 юаней в сутки за человека – это около 2000 рублей (считаем по курсу 13,5 рублей). Обратная дорога также обошлась в 150 юаней (выезд был на китайском автобусе). Таким образом, примерная стоимость каникул длиной 3 ночи и 4 дня составляет 12 500 рублей. Однако цена может меняться из-за курса рубля, так как большая часть считается именно в китайской валюте.

Кстати, в праздничные дни стоимость меняется в большую сторону.

Зачем едут россияне в Хуньчунь

Открытия границ ждали не только приморцы, но и жители других регионов. Большинство приезжие – люди старшего поколения. Все едут сюда за лечением.

На одной из процедур я познакомилась с туристкой из Магадана и семейной парой с Сахалина. Они рассказали, что приехали сюда на 12–14 дней на процедуры. График настолько плотный, что не хватает времени даже, чтобы посетить экскурсии, большинство которых предусматривает выезд в другие города.

Кстати, сейчас едут не только за новыми зубами (именно стоматология пользуется популярностью у россиян), среди популярных процедур – капельницы, уколы, лечебные массажи и многое другое. Россияне признаются, что удовольствие это не из дешевых и многим приходится потратиться более чем на 300 тысяч рублей.

Сами китайцы говорят, что поток туристов настолько большой, что приходится работать с раннего утра и до позднего вечера, а запись настолько плотная, что отдыха у специалистов нет совсем.

Даже несмотря на это, экскурсии тоже остаются популярны. Выезды на них ранние – в 07:30. Это и стеклянный мост, и самый большой в мире Будда, и новый парк развлечений, и многое другое. Подробнее об экскурсиях и их стоимости можно узнать здесь.

Еда

Единственное, что осталось неизменным в Китае, – это кафе и рестораны. Здесь их по-прежнему много – на любой вкус и кошелек. Несмотря на то что многие популярные заведения закрылись, на их месте открылись новые, готовые кормить россиян. Помните огромные китайские порции, которые было сложно осилить? Так вот теперь в некоторых заведениях предлагают купить половину порции за меньшую цену.

Однако новшество можно встретить только в кафе, рассчитанных на русских. В заведениях, где питаются местные жители, стоимость блюд выше, а обслуживающий персонал практически не говорит на русском языке.

Средний чек за двух человек составляет 100–150 юаней.

Магазины

Все магазины в основном остались на прежних местах. Большой ажиотаж среди россиян вызывают бренды, которые ушли из нашей страны. Сейчас во многих бутиках действуют скидки и акции, что еще больше привлекает внимание туристов.

Большим спросом пользуется «подземка». Раньше здесь можно было прикупить недорогие вещи. Сейчас в «подземке» располагаются магазины с одеждой уже более высокого качества. Это связано с тем, что аренда в подземном переходе ниже, чем в торговых центрах.

Дорога домой

Помните огромные клетчатые баулы, которые у многих до сих пор ассоциируются с поездками в Китай? Ничего не изменилось. Все те же клетчатые синие или красные баулы, набитые одеждой, обувью и другими покупками. Автобусы забирают туристов около гостиниц, а после погрузки отправляемся на новый автовокзал на проверку.

Отметим, что вывозить можно всего 31 кг. Если есть фрукты, то их максимальный вес не должен превышать 5 кг, тогда остаточный вес составит 26 кг. Грузы по этим показателям строго проверяют и на русской границе.