Стало известно, сколько россиян планируют путешествие на Новый год

Только 5% жителей России планируют путешествие на Новый год, 3% отправятся отдыхать по России, еще 2% - за границу. Такие результаты в ходе исследования получил сервис SuperJob, с ними ознакомилась радиостанция "Говорит Москва".

© Газета.Ru

Согласно опросу, самыми популярными отечественными направлениями являются Санкт-Петербург, Москва и Казань, зарубежными — Таиланд, Египет и ОАЭ.

При этом треть респондентов планирует провести большую часть новогодних каникул дома, еще 9% - поедут на дачу или в деревню, 6% - будут проводить праздники в гостях. 16% россиян рассказали, что в этот период будут работать.

Мужчины планируют остаться дома на праздники чаще женщин - 34% против 31%. Женщины, напротив, чаще собираются отправиться в путешествие по России - 5% против 1% мужчин. Среди тех, кто будет работать в новогодние каникулы, чаще были респонденты моложе 34 лет (20%).