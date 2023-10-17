«Город-помойка». Российские туристы — о Нью-Йорке

Российские тревел-блогеры побывали в Нью-Йорке и назвали его «городом-помойкой». Своим мнением они поделились в блоге на платформе «Дзен».

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Авторы публикации отметили, что в Большом яблоке остро стоит проблема уборки мусора. Путешественники рассказали, что по закону жители города обязаны разделять отходы и отправлять их на переработку, но часто люди пренебрегают этим и выкидывают все в один контейнер.

При этом все электроприборы необходимо сдавать в пункты приема, но многие нью-йоркцы «предпочитают выбрасывать всю технику глухой ночью в ближайшем парке».

«Во время пандемии <…> из-за беспрестанного замусоривания парков посетителями, абсолютно все прогулочные дорожки, клумбы, все было под большим слоем мусора, — возмутились авторы. — Повсюду валялись коробки из-под пиццы с недоеденными остатками, одноразовая посуда и различные вещи домашнего обихода».

Россияне также рассказали, что по правилам горожане должны рано утром выносить мусорные мешки на тротуары, чтобы их забрали коммунальщики.

«Большинство людей выставляет эти мешки вечером, а к утру они все находятся в растерзанном виде после ночных атак крыс, енотов и скунсов», — уточняется в материале.