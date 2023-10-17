Туристка раскрыла истинное отношение к русским в Турции

Российская тревел-блогерша отдохнула в Турции и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор рассказала, что побывала в городах Каш, Бодрум, Калкан и Фетхие, которые не так популярны у россиян, как Анталья. Там она заметила большое количество европейских туристов, а также ценники в евро и долларах.

Владелец отеля в Каше рассказал блогерше, что с прошлого года в Турцию приезжает много жителей Европы, особенно Германии и Великобритании.

«Нам выгодно сдавать им жилье, для них наши цены низкие, а для многих русских из-за падения рубля все стало дорого, — пояснил отельер. — Они ищут подешевле и ругаются, если мы повышаем тариф».

Россиянка добавила, что она столкнулась с трудностями при попытке купить лиры за рубли в Бодруме, над ней посмеялись во всех центрах обмена валюты.

«Мы все равно смогли обменять деньги, правда, по курсу в два раза выше и лишь в одном месте», — написала блогерша.

У нее также не получилось забронировать и оплатить отель через популярный российский сервис.