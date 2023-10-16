Отели Турции начали включать подогрев бассейнов

Профессиональные тг-каналы отельеров Турции разместили актуальную информацию о начале подогрева бассейнов в гостиницах Анталийского побережья.

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Сеть Akka Hotels сообщила, что с 15 октября включен подогрев четырех открытых бассейнов и аквапарка в Akka Antedon, двух бассейнов и аквапарка в Akka Alinda. Оба гостиничных комплекса расположены в Кемере. Стоит иметь в виду, что отдохнуть в Akka Antedon можно до 19 ноября, далее, до 1 апреля 2024 года, отель закроется на реновацию номерного фонда.

О начале подогрева открытого бассейна сообщает и L’Oceanica Beach Resort Hotel (Кемер). «Температура воды 27 °C, у нас можно комфортно купаться до конца ноября», – говорится в тг-посте гостиницы.