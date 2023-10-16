Некоторым туристам на Бали придется оплачивать налог несколько раз

Часть иностранных туристов будет оплачивать туристический сбор на Бали несколько раз. По словам главы местного департамента туризма Тьок Багус Пемаюн, это произойдёт, если гости временно покинут границы провинции, например, решив добраться до островов Гили и Ломбок или Восточной Явы.

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Обращается внимание, что сбор - региональный, а не федеральный, а также на то, что его будут брать абсолютно со всех, в том числе с детей. Сумма – 150 тысяч индонезийских рупий или примерно десять долларов.