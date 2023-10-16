Самые популярные направления осенних путешествий из Калининграда

«Сейчас цена полёта в Турцию на семью — тысяч 200. Это хороший отель. Если рассматривать что-то подешевле, то можно и в 150 уложиться на двоих-троих. В других направлениях чаще всего стоимость от 250 тысяч», — говорит эксперт.