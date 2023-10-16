$97.29-0.02102.52-0.03

Туроператоры назвали самые популярные направления осенних путешествий из Калининграда

Осенью калининградцы чаще всего летают в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет. Об этом «Клопс» рассказала директор туристического агентства Anex Tour Екатерина Зотова.

Самые популярные направления осенних путешествий из Калининграда
© Unsplash.com

«Из Калининграда прямые вылеты только в Турцию, поэтому это направление — самое популярное. Потом идут Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Египет», — перечислила Зотова.

Стоимость такого путешествия начинается от 150 тысяч рублей, и это бюджетный вариант.

«Сейчас цена полёта в Турцию на семью — тысяч 200. Это хороший отель. Если рассматривать что-то подешевле, то можно и в 150 уложиться на двоих-троих. В других направлениях чаще всего стоимость от 250 тысяч», — говорит эксперт.

Информацию подтверждают в турфирме «Бюро путешествий». Там уточняют, что спросом у калининградцев также пользуется Шри-Ланка, Куба и Мальдивы.

Горожан предупреждают, что прямые рейсы в Турцию скоро закончатся.

«Все вылеты из Москвы, и Турция из Калининграда только до 5 ноября, дальше также только оттуда», — рассказала менеджер турфирмы «Бюро путешествий» Александра.

Собеседница напомнила, что возобновить прямые перелёты планируется с 26 апреля.

В Калининграде стало проблематично купить горящий тур в Турцию. Путёвки раскупают как горячие пирожки.