Туроператоры назвали самые популярные направления осенних путешествий из Калининграда
Осенью калининградцы чаще всего летают в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет. Об этом «Клопс» рассказала директор туристического агентства Anex Tour Екатерина Зотова.
«Из Калининграда прямые вылеты только в Турцию, поэтому это направление — самое популярное. Потом идут Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Египет», — перечислила Зотова.
Стоимость такого путешествия начинается от 150 тысяч рублей, и это бюджетный вариант.
«Сейчас цена полёта в Турцию на семью — тысяч 200. Это хороший отель. Если рассматривать что-то подешевле, то можно и в 150 уложиться на двоих-троих. В других направлениях чаще всего стоимость от 250 тысяч», — говорит эксперт.
Информацию подтверждают в турфирме «Бюро путешествий». Там уточняют, что спросом у калининградцев также пользуется Шри-Ланка, Куба и Мальдивы.
Горожан предупреждают, что прямые рейсы в Турцию скоро закончатся.
«Все вылеты из Москвы, и Турция из Калининграда только до 5 ноября, дальше также только оттуда», — рассказала менеджер турфирмы «Бюро путешествий» Александра.
Собеседница напомнила, что возобновить прямые перелёты планируется с 26 апреля.
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