Река Ганг в Индии считается одной из самых загрязненных рек в мире.

В Ганг ежедневно сбрасывается огромное количество неочищенных промышленных и бытовых отходов из городов, расположенных на берегах реки.

Высокий уровень загрязнения приводит к тому, что вода в Ганге имеет неприятный запах и цвет, но местные жители считают реку священной, поэтому не боятся в ней купаться.