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Где находится самая грязная река в мире: видео

Река Ганг в Индии считается одной из самых загрязненных рек в мире.

В Ганг ежедневно сбрасывается огромное количество неочищенных промышленных и бытовых отходов из городов, расположенных на берегах реки.

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Высокий уровень загрязнения приводит к тому, что вода в Ганге имеет неприятный запах и цвет, но местные жители считают реку священной, поэтому не боятся в ней купаться.

В последнее время туристы для отдыха все чаще выбирают остров Бали, но некоторые особенности этого места разочаровывают путешественников.