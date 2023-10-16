Экипаж самолета с сумоистами на борту отменил вылет из-за перевеса

Японский авиаперевозчик Japan Airlines ввел дополнительные рейсы, после того, как экипаж самолета решил не взлетать из-за перевеса — половина пассажиров на борту была бойцами сумо, сообщает издание The Japan News. Сумоисты должны были отправится на соревнования двумя рейсами из токийского аэропорта Ханеда и аэропорта Итами в Осаке на остров Амами Ошима, однако из соображений безопасности для них организовали дополнительный рейс.

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В администрации авиакомпании обеспокоились тем, что у двух самолетов Boeing 737-800s, на которых должны были лететь сумоисты, не хватит топлива из-за ограничений по весу. Согласно нормам, средний вес пассажира составляет примерно 70кг, в то время, как борцы сумо весят около 120 кг.

В результате для 27 борцов организовали дополнительный рейс.