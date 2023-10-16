Перечислены самые бюджетные страны для отдыха на Новый год

Тревел-блогер перечислила самые бюджетные страны для отдыха на Новый год
Наиболее выгодными направлениями для отдыха в новогодние праздники являются Турция и Египет. Об этом порталу NEWS.ru сообщила тревел-блогер Евгения Друкер.
Желающим встретить Новый год за границей можно рассмотреть в том числе Китай. По словам Друкер, осенью еще есть возможность приобрети авиабилеты до этого пункта назначения по выгодной цене.
Для зимнего отдыха также подойдут Таиланд, ОАЭ, Сейшельские острова и Мальдивы. Однако отдых в Новый год на этих популярных курортах обойдется примерно в 500 000 рублей на семью, обратила внимание тревел-блогер.
Для большей экономии эксперт рекомендовала организовывать отдых самостоятельно и отказаться от услуг гидов.
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