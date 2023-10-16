Лайнер с российскими туристами не зайдет в израильский порт

Судоходная компания «Аквилон», генеральный агент компании Miray Cruises по продажам круизов на лайнере Astoria Grande, подтвердила редакции TourDom.ru изменение маршрута в декабре.

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«В рамках двухнедельного круиза из Сочи в Александрию в декабре 2023 года комфортабельное пассажирское судно Astoria Grande планировало совершить остановку в израильском порту Ашдод. В связи с последними событиями и руководствуясь приоритетом безопасности пассажиров, было принято решение отменить заход в данный порт», – сообщается в пресс-релизе.

Вместо посещения Ашдода туристы проведут дополнительное время в Египте: стоянка в порту Александрии продлена с 2 до 3 дней.

В компании добавили, что следят за ситуацией и будут готовы вернуться к первоначально заявленному маршруту «в случае, если это будет возможно и абсолютно безопасно».

В 2024 году у Astoria Grande запланировано четыре круиза в Египет и Израиль весной и осенью. Они доступны к бронированию, изменений в расписании на данный момент нет. «Двухнедельные круизы запланированы и в 2024 году, поэтому мы надеемся, что пассажиры Astoria Grande обязательно смогут посетить Израиль, когда это будет возможно и абсолютно безопасно», – добавили в пресс-службе.

Расписание круизов по Восточному Средиземноморью пришлось изменить также компании MSC Cruises. Из маршрутов убрали заход в израильский порт Хайфа. Это коснулось и русскоязычных туристов, так как на лайнерах запланированы группы из нашей страны.