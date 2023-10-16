Прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом может восстановиться в ноябре

В ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Вьетнама заместитель главы министерства транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что ведомство работает над тем, чтобы восстановить прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом. Ожидается, что полеты начнутся в ноябре.