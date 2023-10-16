Прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом может восстановиться в ноябре
Накануне данный вопрос обсуждался в министерстве транспорта Вьетнама.
В ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Вьетнама заместитель главы министерства транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что ведомство работает над тем, чтобы восстановить прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом. Ожидается, что полеты начнутся в ноябре.
"Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщение между нашими странами, в том числе между столицами", — отметил он.
Чалик добавил, что данный вопрос обсуждался Министерством транспорта Вьетнама накануне, в частности поднимался вопрос о предоставлении российским авиакомпаниям разрешения на выполнение полетов на самолетах иностранного производства.