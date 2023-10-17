Утверждена дата начала безвизового въезда для россиян на 90 дней

Согласно протоколу заседания кабинета министров Таиланда, новый порядок безвизового въезда россиян в страну будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. В соответствии с этим порядком, срок пребывания россиян в стране увеличится с 30 до 90 дней. Полный текст протокола опубликован на сайте правительства Таиланда.

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Протокол указывает, что министерство иностранных дел предложило включить Россию в список стран, для которых действует освобождение от необходимости получения визы и разрешения на пребывание в Королевстве на срок не более 90 дней при въезде в туристических целях. Это решение было принято в интересах развития экономического и внешнеполитического взаимодействия с Россией, особенно в области межнациональных связей, которые являются основой международных отношений.

Правительство поручило соответствующим ведомствам, включая МВД и Иммиграционное бюро, внести необходимые поправки в приказы и правила. Также указывается, что органы государственной безопасности Таиланда будут наблюдать и оценивать воздействие этой временной меры на национальную безопасность и интересы страны и будут иметь право рекомендовать кабинету министров рассмотреть возможность отмены упомянутого приказа МВД.

Взаимные поездки граждан России и Таиланда регулируются межправительственным соглашением, согласно которому гражданам обеих стран разрешено безвизовое пребывание в партнерской стране до 30 дней. Однако Таиланд принял одностороннее решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней.