Отмечен рост спроса на поездки в Катар: сколько стоит отдых на Новый год

Туристический спрос на Катар в текущем году резко увеличился, туроператоры АТОР предсказывают 50% роста к концу года. Этому впечатляющему успеху способствовали доступные цены, прямые перелеты и эффективное продвижение направления. Даже цены на новогодние туры в Катаре остаются приемлемыми, несмотря на его популярность, пишет Центральная Служба Новостей.

© Unsplash

Спрос на Катар наблюдается у всех крупных туроператоров, включая Anex, PAC Group, FUN&SUN и «Русский Экспресс». Например, PAC Group отмечает 20–25% рост спроса по сравнению с прошлым годом, и Space Travel наблюдает стабильный рост интереса к этому направлению. Ambotis Holidays даже сообщил о многократном увеличении числа проданных туров по сравнению с прошлым годом, а Space Travel планирует продажи до марта 2024 года.

Туроператоры уверены, что спрос на Катар будет продолжать расти. Привлекательные цены на перелеты и проживание, отсутствие необходимости в визе и богатая культурная программа делают Катар привлекательным для туристов, ищущих уникальный опыт.

Удивительно, что все больше туристов выбирают Катар как самостоятельное направление, а не просто стоповер при пересадке. Кроме того, круизные туристы также проявляют интерес к этой стране, особенно после круизов MSC.

Зимние бронирования активно идут, особенно на новогодние туры. Несмотря на влияние курса рубля, цены на отдых в Катаре остаются стабильными и доступными, начиная с 170 тысяч рублей на двоих.