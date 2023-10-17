Советы, если вам захочется отдохнуть на Занзибаре

АТОР обнародовала стоимость туров на Занзибар для россиян: недельное проживание на этом архипелаге из 75 островов потребует в среднем 245 тысяч рублей на двоих. Это цена на текущий и следующий месяц, уточнили в Ассоциации. Причем с вылетом из Москвы. Существуют рейсы с вылетом из регионов, но в их случае не избежать стыковки, и перелет с учетом стыковки займет около 11 часов. Самой удобной пересадкой, по данным экспертов, является стоянка в ОАЭ. При этом багаж туристы сдают в России, а получают только в конце пути.

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Путевка из Санкт-Петербурга на 9 ночей будет стоить уже 287 тысяч рублей. Тур из Екатеринбурга – 263 тысячи рублей. Перелет из Казани и Уфы будут и проживание на те же сроки стоят около 274 тысяч рублей для пары. А тур из Новосибирска и Самары расценивается от 279 тысяч рублей.

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Правда, с ноября рейсы на Занзибар бортом flydubai из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга станут ежедневными. Из Казани рейсы будут совершаться трижды в неделю (во вторник, пятницу и воскресенье). Из Самары и Уфы планируется по 4 рейса в неделю, но в разные дни: с Волги по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а из Башкирии — в первые три дня недели и по субботам.

К Новому году расценки повысятся. Поездка из Москвы 30 декабря на 8 ночей с проживанием в отеле 2 звезды с завтраками потребует от 360 тысяч рублей на двоих, в отеле 4 звезды – уже от 458 тыс. руб. на двоих, а в пятизвездочном — от 497 тысяч рублей для двух путешественников.

АТОР напомнил, что в минувшем мае Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на Занзибар, на Бали и во Вьетнам. Большинство перевозчиков региональные. Авиакомпания AZUR air допущена к полетам в Танзанию и на остров Занзибар. Самолеты перевозчика вылетают из Уфы, Красноярска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Омска.

Для въезда на Занзибар нашим согражданам необходима виза, оформить которую можно онлайн либо по прибытии в аэропорт за 50 долларов.