Таиланд увеличил безвизовый въезд для российских туристов до 90 дней

На сегодняшнем заседании кабинет министров Таиланда увеличил безвизовый въезд для россиян с 30 до 90 дней. Новое правило будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Об приятном для туристов решении объявил премьер-министр страны, сообщило издание Bangkok Biznews.

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Глава правительства Сетта Тависин уточнил, что это один из проектов, которые направлены для стимулирования туризма в королевстве. И при этом пошутил, что ему хорошо известно: Россия – очень холодная страна. По его словам, когда россияне приезжают в Таиланд, то им недостаточно одного месяца. Также было отмечено, что принятое решение – это дружественный жест в сторону России.

По итогам 9 месяцев наши соотечественники находятся на пятом месте по количеству посещающих Таиланд иностранцев. За январь – сентябрь в королевство приехало 994,4 тыс. россиян. Всего же турпоток составил свыше 20 млн человек. На первом месте Малайзия – 3,3 млн, номер два – Китай, откуда прибыло 2,5 млн, за ними идет Южная Корея – 1,2 млн человек. В топ-5 также входит Индия, которая немногим уступает корейцам по численности туристов.