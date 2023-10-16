В Таиланде туристам напомнили: ввоз колбас под запретом

В Таиланде перед началом высокого зимнего сезона туристам напомнили о запрете ввоза в страну свинины. Министерство сельского хозяйства страны включило в список запрещенки не только колбасы и бекон, но и другие мясные продукты. В распространенном в соцсетях баннере предупреждение написано на английском и еще четырех языках, сообщило вчера тайское издание «Новости Пхукета».

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Дублирования текста на русском нет, хотя наши соотечественники наряду с китайцами и вьетнамцами нередко едут на отдых, прихватив любимые колбасы и другие мясные вкусняшки. В публикации приводится пример недавнего изъятия у пассажира рейса «Аэрофлота» SU 272 нескольких упаковок сыровяленой колбасы «Австрийская» и варено-копченой «Светская». При этом бутылка кваса, которая также была в сумке, таможню не заинтересовала.

Кинологическая служба D-QIK 9 постоянно отчитывается о своих находках. В частности, 13 октября в аэропорту Суварнабхуми у филиппинского туриста обнаружили в багаже 31 кг свиных сосисок. В тот же день у другого пассажира из Манилы изъяли кроме популярных колбасных изделий несколько килограммов полуфабрикатов из свинины и говядины.

За поиск в аэропортах отвечают четвероногие нюхачи – служебные собаки породы бигль, которые чуют контрабанду даже через вакуумную упаковку. Контроль производят выборочно: мохнатых помощников немного, а туристов – многие тысячи. Таким образом санитарная служба Таиланда хочет предотвратить возможность распространения опасной для животных африканской чумы свиней.