Россиянин побывал на Бали и описал поездку фразой «попрошайки и противный запах»

Российский путешественник и тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и описал поездку фразой «попрошайки и противный запах». Своими эмоциями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Блогер прибыл в район Кута из аэропорта и удивился мусору, валяющемуся на дорогах. Кроме того, все вокруг показалось ему невзрачным.

«Я реально испугался: "Неужели это тот самый райский остров, где все такие просветленные и красивые?"» — задался вопросом автор.

На следующий день путешественник узнал, что Кута — самый неблагоприятный район индонезийского острова. Кутовой переехал в Убуд, где «увидел тот Бали, про который все говорят».

«Уютные улицы, где каждый дом выглядит почти как небольшой индуистский храм. Улыбчивые люди, почти нет мутных личностей в отличие от Куты», — описал турист.

Блогер назвал Бали чем-то средним между Таиландом и Европой и отметил, что там можно найти жилье на любой карман. Тем не менее, он обратил внимание на недостатки популярного туристического острова.