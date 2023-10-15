Где встретить Новый год

Большинство туристов на Новый год останутся дома, а среди популярных направлений у тех, кто решится на путешествие, лидируют Россия, Таиланд и экзотические острова – Мальдивы, Сейшелы и им подобные. Таковы результаты опроса, который мы организовали в телеграм-канале «Крыша ТурДома» и в котором приняли участие более 3200 человек.

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Домоседов оказалось 53%. Кто-то из подписчиков, судя по комментариям, новогодние праздники просто привык отмечать в теплой домашней обстановке или в крайнем случае на даче. Кто-то не исключает, что все-таки поедет отдыхать зимой, но или до Нового года, в декабре, или позже – после того, как отгремят кремлевские куранты. Тем более, получится дешевле. «Беру отпуск с 10 января и улетаю, ценник ниже. А сам НГ и каникулы – в России», – делится подписчик. С ценником на праздники действительно все непросто, и, видимо, многим потенциальным туристам отправиться в далекое путешествие мешают взлетевшие цены. Вот несколько характерных комментариев: «За такие деньги на Новый год я 2 раза весной съезжу на море», «Хотелось бы в Тай, но 600 тыс. на троих – это уже слишком», «Все выросло, абсолютно все, поэтому странно было бы думать, что путевки те же деньги будут стоить. Январь-23 и январь-24 – разница 20% составила».

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Очевидно, что отдых в России получится наиболее бюджетным. В том числе и по этой причине 9% участников опроса Новый год встретят во время путешествия по родной стране. Пятигорск, Санкт-Петербург, Тула, Карелия – отмечают варианты в комментариях. Из зарубежных направлений абсолютным лидером стал Таиланд (8%) – традиционно популярная страна для отдыха в зимнее время. А вот за Египет, также пользующийся спросом в декабре, январе, феврале, отдали голоса всего 2% участников нашего «исследования». Такое же количество туристов – по 2% – выбрали Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Кубу. 3% проголосовали за Мальдивские, Сейшельские и прочие экзотические острова. Немало туристов отметили свои варианты новогоднего отдыха. Вот некоторые маршруты наших подписчиков: «Круиз Сингапур – Вьетнам – Таиланд», «Куба – Гватемала – Гондурас», «Венесуэла – Доминикана – Боливия», «Рим, а оттуда на Мадейру махнем». Еще среди предпочтений обнаружились Индия и Филиппины.

Интересно сравнить результаты опроса с итогами исследования, которое недавно провело маркетинговое подразделение Службы «БАНКО», опросив 500 московских турагентов. Правда, там речь шла не о конкретно новогодних праздниках, а о зимнем отдыхе в целом. И, по мнению участников рынка, в предстоящем курортном сезоне пятерка самых популярных направлений выглядит так (по мере убывания интереса со стороны туристов): Таиланд, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Куба. То есть повышенный спрос на Таиланд признали и туристы, и турагенты. А вот Россия в рейтинге участников рынка расположилась на скромном 8-м месте.