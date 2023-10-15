Поездки из Татарстана в страны Средней Азии подорожали в 1,4 раза

Поездки из Татарстана в страны Средней Азии подорожали за год в 1,4 раза
Поездки из Татарстана в страны Средней Азии подорожали за год на 43,4%, или в 1,4 раза, подсчитало "Реальное время", изучив данные официальной статистики. В сентябре 2023 года путешествие обошлось бы одному человеку в среднем в 63 767 рублей.
С начала года средняя стоимость поездки из Татарстана в страны Средней Азии — Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — подорожала на 28,9%. В январе 2023 года она оценивалась в 49 468 рублей.
По сравнению с августом этого года средняя стоимость поездки из Татарстана в страны Средней Азии уменьшилась на 3,9%. В конце лета она составляла 66 367 рублей.
По данным официальной статистики, в сентябре 2023 года в Татарстане услуги в сфере зарубежного туризма, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года подорожали на 56,6%.