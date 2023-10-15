Россиянка пожаловалась на плесень в пятизвездочном отеле в Турции

Российская туристка побывала в пятизвездочном отеле Турции и пожаловалась на сырость и плесень в ванной. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

© Lenta.ru

Автор отзыва Мария рассказала, что отдыхала в гостинице My Home Resort в Аланье.

«В целом я бы поставила данному отелю 3,5 из 5 за уставший вид», — описала она свои впечатления.

Мария также отметила, что ее разместили в номере с видом на дорогу и мусорные баки. По словам путешественницы, комната и мебель в ней были обшарпанными, в ванной чувствовался запах сырости, а на потолке душевой кабины была плесень.

«Еды было много, но ресторан не справлялся с количеством туристов, — добавила она. — Каждый день возникали очереди за едой, иногда приходилось стоять по 30 минут за тем или иным блюдом».

Россиянка также обратила внимание на нехватку столов и лежаков на пляже и у бассейна. При этом туристка отметила, что претензий к качеству уборки у нее не возникло, а территория была большой и красивой. В отеле были развлечения: занятия йогой и аэробикой, вечерние шоу, хотя, по словам Марии, анимация была направлена на англоговорящих гостей.