Куда поехать на ноябрьские праздники: 5 теплых стран

Через пару недель в России наступят ноябрьские праздники. И если кто-то планирует на это время покинуть страну, то туры пора покупать уже сейчас. NEWS.ru специально собрал в одной статье самые теплые направления ноября и рассказал, во сколько обойдутся поездки на те или иные курорты.

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Начали ли уже скупать туры на ноябрьские праздники

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Как говорят представители туроператора FUN&SUN, за счет безвиза и разнообразия вариантов перевозки за 7–10 дней до праздничных дат может заметно вырасти спрос на ОАЭ, Египет и Таиланд, в которых начинается высокий сезон.

В Space Travel полагают, что в тренде last minute будет Турция, в первую очередь Стамбул. По оценке специалистов Ambotis Holidays, благодаря теплому климату, купальному сезону и увеличению частоты прямых рейсов может быть некоторый всплеск спроса на туры в Катар и Оман. Но последние две страны пока еще очень экзотичны для россиян и в этом рейтинге рассмотрены не будут.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты — это, как принято говорить, «самая жара». Днем в Дубае и Шардже в первую неделю ноября будет плюс 31–33 градуса, а ночью — 25–26. В то же время вода окажется не сильно прохладнее — под плюс 30.

Виза для въезда не требуется. Цены же здесь не менее высокие, чем температура. «Все включено» в трех-пятизвездочных отелях с перелетом обойдется двоим туристам в 210–300 тыс. рублей. И это, конечно, без суперлюксовых вариантов.

Таиланд

Паттайя — самый недорогой курорт страны. Здесь в первую неделю ноября ожидается ночью 25–27 градусов тепла, а днем — около 31. То есть чуть прохладнее, чем в ОАЭ. А вот температура воды в Паттайе будет такой же, как в Дубае и Шардже — около 30 градусов. Около острова Пхукет вода будет чуть холоднее — 29 градусов, а воздух прогреется до 31–32. Такая же погода ожидается в провинции Краби.

Туры в Паттайю на семь ночей с вылетом из Москвы в конце октября и проживанием в трех звездах с завтраками будут стоить около 150 тыс. рублей на двоих. Тот же самый набор услуг на острове Пхукет будет стоить уже на 100 тыс. рублей дороже. И еще на 50–100 тыс. рублей дороже все то же самое в Краби (то есть уже 300–350 тыс. рублей).

Египет

Температура воздуха в Египте в начале ноября будет составлять от 20–21 градуса тепла вечером до 29–30 днем. Температура воды, предположительно, будет доходить до 26 градусов и выше.

Виза сюда по-прежнему не нужна. Спрос на туры в привычную россиянам страну для отдыха вырос на 15–20% в сравнении с прошлым годом, сообщают туроператоры. По статистике продаж, Египет входит в ТОП-3 по количеству бронирований на этот высокий период. Некоторые операторы сообщают, что продали уже половину туров на нужные даты. Или что билеты с вылетами 30 октября у некоторых компаний уже почти раскуплены.

Пакетные туры на семь-восемь дней с перелетом и питанием по системе all-inclisive в отеле «три звезды» будут стоить в среднем 150–160 тыс. рублей на двоих, в отель 4* — 160–180 тыс. рублей на двоих, в бюджетный отель 5* — 170–195 тыс. рублей на двоих, а в люксовый отель — от 250 тыс. рублей и выше. Также можно заказать круизы по Нилу, которые с учетом авиаперелета трансфера и собственно самого речного путешествия в течение трех дней будут стоить от 230–240 тыс. рублей на двоих.

Турция

В Аланье в первую неделю ноября будет от плюс 19 градусов ночью до плюс 24 градусов днем. В Анталье дневная температура такая же, а ночная ниже — 14-15 градусов. В Стамбуле еще чуть ниже — от 12 градусов ночью и до 19 градусов днем. Температура воды на первых двух курортах в начале ноября может достигать около 24 градусов. В Стамбуле же она значительно меньше — 17-20, да и купаются там редко.

Турция популярна благодаря регулярным и чартерным рейсам на курортных направлениях (в первую очередь, это Анталья) и предложению «все включено», так прямым перелетам в Стамбул.

Виза, как и в Египте, не нужна. Туры в Аланью из Москвы на 6-9 дней с вылетом 30 октября стоят 110-150 тыс. руб. на двоих. Сюда входят перелеты, питание по системе «все включено» в трех-пятизвездочных отелях. Примерно в таком же ценовом диапазоне находятся и Анталия со Стамбулом. Только в первом случае это «все включено» и пляжный отдых с возможностью выехать к ближайшим достопримечательностям (нацпаркам, руинам амфитеатров или остаткам античных храмов в Сиде), а во втором — завтраки и прогулки по одному из самых удивительных и интересных городов мира.

Абхазия

Самый прохладный и самый дешевый вариант, подойдет тем, кто не любит сильную жару и долгий неподвижный пляжных отдых. Ночью температура воздуха в тех же Гаграх составляет 12-14 градусов, а днем — 17-20. Вода прогревается до 17-18.

Путевки в Абхазию на ноябрьские праздники обойдутся в 50-100 тыс. руб. на двоих. Это уже с перелетом, проживанием в трех-четырех звездах и питанием как минимум на базе завтраков.

Куда можно поехать в России

Температура воздуха днем и ночью в Сочи будет еще на 1-2 градуса меньше, чем в абхазских Гаграх. Температура воды при этом может быть примерно такой же. Поэтому такой отдых подойдет более-менее закаленным людям, которые собираются не только плавать, но и по возможности посещать достопримечательности. К примеру — горы с их каньонами и водопадами. Семидневные туры на базе завтраков будут стоить так же, как в Абхазии — 50-100 тыс. рублей. Еще как вариант всегда можно рассмотреть Анапу.

Если же пляжный отдых совсем не интересен (да и, что скрывать, в это время на российских курортах, не сезон), всегда можно рассмотреть поездки в Москву (в праздники будет 4-6 градусов тепла и пасмурно) и Санкт-Петербург (4-7 градусов тепла, тоже в целом пасмурно, но 6-7 ноября даже может быть солнечно). Так, туры в Москву на два дня с минимальной экскурсионной программой и ночевкой в отеле стоят от 9,2 тыс. рублей на двоих (без учета стоимости проезда). Классические экскурсионные туры в столицу на три дня и две ночи (две-три экскурсии, проживание в отеле, завтрак), обойдутся в 19-25 тыс. руб. на двоих без дороги. Экскурсионные программы на четыре дня (четыре-пять экскурсий, проживание в отеле, завтрак) стоят от 30 до 46 тыс. руб. на двоих без учета проезда.