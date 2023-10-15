5 лучших направлений для отдыха в бархатный сезон

Почти во всех местах виза не потребуется, если, конечно, вы не планируете оставаться там больше месяца.

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«Можно сколько угодно сетовать на «слишком быстрое лето», а можно просто взять и продлить его без особых сложностей с визами и авиабилетами. Собрал несколько стран, где тёплый сезон закончится не скоро — а кое-где не закончится никогда», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

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Филиппины

Виза: не требуется на срок до 30 дней

Высокий сезон на Филиппинах стартует ближе к концу осени, но уже с середины октября можно планировать и пляжный отдых на Боракае, и вечеринки на Себу, и дайвинг у острова Палаван, подводным миром которого восхищался сам Жак-Ив Кусто. При этом толп туристов в это время года здесь нет, а температура редко превышает комфортные +28°C.

Осень отлично подойдёт и для экскурсионного знакомства с архипелагом. Увидеть берег, где закончилась первая в истории человечества кругосветка Магеллана, заглянуть в красивейшую колониальную базилику Санто-Ниньо, побродить по историческому кварталу Интрамурос и прокатиться на легендарных джипни в Маниле – поддавшись искушению остаться на пляже в самый разгар сезона, рискуешь всё это пропустить. А пока архипелаг только «просыпается» и оживает после дождей, наступает лучшее время, чтобы узнать его поближе.

Марокко

Виза: не требуется на срок до 90 дней

С началом октября в Марокко спадает жара и стартует самый настоящий бархатный сезон. А это значит, что гулять по улицам Шаффауэна, или Шавена, кинематографичного «синего города» на стыке Рифских гор и Средиземного моря, можно не скромные пару часов, а хоть целый день, теряясь в узких переулках цвета индиго.

Оттуда отправиться в Волюбилис, античную «крепость фараонов» с монументальной триумфальной аркой, форумом и капитолием. Или посвятить время Танжеру, вдохновившему The Rolling Stones и Берроуза. Наконец, встретить закат на стыке Европы и Африки, у Геркулесовых пещер, вход куда напоминает африканский континент. Или просидеть целую вечность у древнего маяка мыса Спартель, абсолютно никуда не торопясь.

Куба

Виза: не требуется на срок до 90 дней

Осенью на Остров Свободы устремляются тысячи путешественников – наслаждаться отдыхом на белоснежных пляжах Варадеро, погружаться в воды Карибского моря и предаваться долгожданному ничегонеделанию в Кайо Ларго и Кайо Коко. Проведя так пару дней, большинство из них вспоминают, что находятся в одном из самых интересных регионов планеты, и переезжают в Гавану – знакомиться с колониальным наследием и богатой революционной историей, а ещё – с восторгом узнавать в рядах автомобилей коллекционные американские «форды» и понятные каждому россиянину «пятёрки» и «копейки». Ну и, конечно, нельзя не заглянуть к Хемингуэю: в небольшом уютном доме вдали от суеты писатель провёл последние годы жизни, оставив после себя богатое литературное наследие.

Гоа, Индия

Виза: электронная, можно оформить дистанционно

Если от путешествия в Индию останавливает только тот факт, что недавно страна обогнала по численности населения даже Китай и вышла на первое место в мире, берите билет на Гоа в октябре. В это время там непривычно тихо и малолюдно, а природа стряхивает последние капли сезона дождей и щедро одаривает путешественников солнечным светом. В остальном это всё тот же легендарный Гоа – чуть более «европеизированный» и комфортный на севере, чуть более аутентичный и контрастный – на юге, с йогой и аюрведой, изобилием дешёвых экзотических фруктов и морепродуктов и коровами, прогуливающимися по полосе прилива.

Бразилия

Виза: не требуется на срок до 90 дней